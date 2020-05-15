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Вынужденный простой на предприятии во время карантинных мер. Как уплачивается ЕСВ

Вынужденный простой на предприятии во время карантинных мер. Как уплачивается ЕСВ

Уплата единого социального взноса обязательна даже в случае простоя.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​в г. Киеве.

За время простоя хозяйственной деятельности не по вине работника (в том числе на период объявления карантина), заработная плата оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

Оплата простоя входит в фонд дополнительной заработной платы, и единый взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор начисляются в общем порядке по правилам, которые определены для зарплаты.

“Уплата единого взноса обязательна. Даже при условии простоя на предприятии, работников, для которых предприятие является основным местом работы, уплата ЕСВ должна быть не ниже минимального страхового взноса. Если в «простойном» месяце база начисления ЕСВ по ставке 22%, которая определена за основным работником, окажется ниже минимальной зарплаты, единый взнос обязательно начисляется на разницу между этими двумя величинами”, – говорится в сообщении.

Как отмечает налоговая, своевременная и в полном объеме уплата единого взноса – возможность государства обеспечить своих граждан социальными выплатами.

Справка Finance.ua:

  • 13 мая Верховная Рада дополнила список лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ.
  • В апреле поступления от единого социального взноса (ЕСВ) уменьшились на 3,8%, что произошло впервые с 2016 года.
  • В связи с отменой штрафных санкций за неуплату ЕСВ с 1 марта по 31 мая из-за коронавируса, Фонд социального страхования недополучил 500 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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