Украинский хакер взламывал иностранные банки и выводил деньги через криптовалюты

Сотрудники киберполиции во Львовской области разоблачили украинского хакера, который незаконно похищал деньги у клиентов иностранных банков, создав собственное вредоносное программное обеспечение, сообщила пресс-служба киберполиции. После получения доступа к аккаунтам хакер выводил деньги с помощью криптовалют и электронных кошельков.

“Киберполиция установила, что к данной деятельности причастен 22-летний мужчина, который с помощью самостоятельно созданного вредоносного программного обеспечения и подбора паролей путем брутфорс атак несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков”, – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карточки и наличные.

По факту открыто уголовное производство ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса. Хакеру грозит до шести лет лишения свободы.