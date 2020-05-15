НБУ утвердил методику оценки облигаций предприятий с госгарантией

Национальный банк Украины определил методику оценки облигаций предприятий с государственной гарантией. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Национальный банк утвердил подход к определению справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию”, – говорится в сообщении.

Указано, что эти облигации могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования или использованы для проведения операций репо с Нацбанком.

“Национальный банк будет определять стоимость облигаций предприятий с учетом кредитного риска конкретного выпуска ценных бумаг”, – добавили в регуляторе.

Корректирующие коэффициенты облигаций, как отмечается, будут рассчитываться в соответствии с разделом III Порядка оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности НБУ или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств, и учитывают условия выпуска облигаций и государственной гарантии.

Включение таких активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления Нацбанка после проведения анализа условий конкретного выпуска ценных бумаг, добавили в НБУ.

Указанные изменения вступили в силу 14 мая.