Украинцы возобновили поиск работы в условиях ослабления карантина

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В условиях смягчения карантина украинцы активизировали поиск работы. За последнюю неделю (с 8 по 14 мая) на специализированных сайтах выросло количество резюме.
Об этом свидетельствуют данные Экономического обзора недели Национального банка Украины.
Как отмечается в обзоре, после смягчения карантина салоны красоты, рестораны, учреждения торговли, сферы обслуживания и культуры постепенно возобновляют поиск работников.
“Впрочем, количество новых вакансий все еще ниже докризисного во всех видах деятельности”, – говорится в обзоре.
График: НБУ
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