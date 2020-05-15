Украинцы возобновили поиск работы в условиях ослабления карантина

В условиях смягчения карантина украинцы активизировали поиск работы. За последнюю неделю (с 8 по 14 мая) на специализированных сайтах выросло количество резюме.

Об этом свидетельствуют данные Экономического обзора недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, после смягчения карантина салоны красоты, рестораны, учреждения торговли, сферы обслуживания и культуры постепенно возобновляют поиск работников.

“Впрочем, количество новых вакансий все еще ниже докризисного во всех видах деятельности”, – говорится в обзоре.



График: НБУ

Справка Finance.ua:

Как ранее сообщала Госслужба занятости, карантин может оказать долгосрочное влияние на рынок труда Как известно, прежде всего доход потеряли лица, работавшие без оформления трудовых отношений или состоявшие в гражданско-правовых отношениях.

По словам Юлии Дрожжиной из экспертно-аналитического центра “Хедхантер Украина”, украинцы ранее активно размещали и обновляли резюме. Сейчас взялись за непосредственные поиски и стали откликаться на вакансии. Работодатели также начали принимать окончательные решения по тем резюме, которые присмотрели во время карантина.

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