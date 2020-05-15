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Нефть дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса

Нефть дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса

Нефть подорожала более чем на $1 за баррель в понедельник благодаря сокращению добычи и признакам постепенного восстановления спроса на фоне ослабления антивирусных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $33,56 за баррель, что на $1,06 (3,26%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии. На прошлой недели контракт подорожал на 4,9%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,39 (4,72%) – до $30,82 за баррель. Контракт, который заканчивается во вторник, завершил торги прошлой недели ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

“Спрос на нефть восстанавливается V-образно на фоне восстановления экономической деятельности в странах-импортерах нефти и беспрецедентной поддержке производителей из ОПЕК + и G20 обязательств относительно предложения”, – отмечает главный стратег AxiCorp с глобальных рынков Стивен Иннес.

Добыча также сокращается, поскольку энергетические компании США сокращают парк действующих буровых установок, которые работают на рекордно низком уровне в течение второй недели подряд. Это частично помогло ослабить опасения по поводу того, что в пункте доставки контракта нефти WTI в Кушинге, штат Оклахома, не хватает свободных емкостей.

По материалам УКРИНФОРМ
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