Нефть дорожает на фоне сокращения добычи и восстановления спроса

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Нефть подорожала более чем на $1 за баррель в понедельник благодаря сокращению добычи и признакам постепенного восстановления спроса на фоне ослабления антивирусных ограничений.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $33,56 за баррель, что на $1,06 (3,26%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии. На прошлой недели контракт подорожал на 4,9%.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $1,39 (4,72%) – до $30,82 за баррель. Контракт, который заканчивается во вторник, завершил торги прошлой недели ростом на 19%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
“Спрос на нефть восстанавливается V-образно на фоне восстановления экономической деятельности в странах-импортерах нефти и беспрецедентной поддержке производителей из ОПЕК + и G20 обязательств относительно предложения”, – отмечает главный стратег AxiCorp с глобальных рынков Стивен Иннес.
Добыча также сокращается, поскольку энергетические компании США сокращают парк действующих буровых установок, которые работают на рекордно низком уровне в течение второй недели подряд. Это частично помогло ослабить опасения по поводу того, что в пункте доставки контракта нефти WTI в Кушинге, штат Оклахома, не хватает свободных емкостей.
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