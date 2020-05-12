FinUpDate: как сохранить клиентов в условиях карантина - кейс "Планета кино"

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Маркетинговый директор компании “Планета Кино” Макс Белов рассказал, как сеть кинотеатров пытается удержаться на плаву в нелегкое время для всего бизнеса, особенно развлекательной его отрасли.
Опытом компании в непростой борьбе с кризисом он поделился на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 на тему – “Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка”, в организаторах которого и Finance.ua.
“Сила бренда – это то количество друзей, которые станут за твоей спиной в случае беды. У нас нет значительной финансовой подушки, и первое решение, к которому мы пришли, – это то, что нельзя прекращать общение с нашими клиентами и рассказывать о том, как нас подкосила ситуация с карантином”, – заявил он.
По его словам, компания переосмыслила все коммуникации в сетях и персональные коммуникации, таким образом создавала новые инфоповоды, при этом не спамив клиентов:
Еще одним антикризисным подходом от “Планеты” стали сертификаты, через которые клиенты поддерживают кинотеатр.
Как это действует: сертификаты стоят 100 гривен и дают возможность обменивать их на абсолютно любые билеты, когда возобновится работа кинотеатров.
“Это возможность получить для нас хоть какие-то деньги, чтобы частично закрывать свои обязательные платежи”, – поделился Белов.
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