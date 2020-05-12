FinUpDate: как сохранить клиентов в условиях карантина - кейс "Планета кино"

Маркетинговый директор компании “Планета Кино” Макс Белов рассказал, как сеть кинотеатров пытается удержаться на плаву в нелегкое время для всего бизнеса, особенно развлекательной его отрасли.

Опытом компании в непростой борьбе с кризисом он поделился на вебинаре FinUpDate: выпуск 5 на тему – “Успешный бизнес в онлайн! Перезагрузка”, в организаторах которого и Finance.ua.

“Сила бренда – это то количество друзей, которые станут за твоей спиной в случае беды. У нас нет значительной финансовой подушки, и первое решение, к которому мы пришли, – это то, что нельзя прекращать общение с нашими клиентами и рассказывать о том, как нас подкосила ситуация с карантином”, – заявил он.

По его словам, компания переосмыслила все коммуникации в сетях и персональные коммуникации, таким образом создавала новые инфоповоды, при этом не спамив клиентов:

компания берет интервью у сотрудников Планеты;

рассказывает, что делают сотрудники в условиях самоизоляции;

проводит викторины по фильмам и прямые эфиры;

участвует в онлайн-конференциях.

Еще одним антикризисным подходом от “Планеты” стали сертификаты, через которые клиенты поддерживают кинотеатр.

Как это действует: сертификаты стоят 100 гривен и дают возможность обменивать их на абсолютно любые билеты, когда возобновится работа кинотеатров.

“Это возможность получить для нас хоть какие-то деньги, чтобы частично закрывать свои обязательные платежи”, – поделился Белов.