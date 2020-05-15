Смартфоны Samsung Galaxy Note 20 получат новый ультразвуковой сканер отпечатков Qualcomm

Информацией о будущих фаблетах Samsung серии Galaxy Note 20 поделился индустриальный аналитик Росс Янг (Ross Young). Ранее он уже сообщал, что ожидается анонс только двух версий устройства. По словам Янга, смартфоны Galaxy Note 20 могут стать первыми устройствами, которые получат новую версию ультразвукового сканера отпечатков 3D Sonic Max от Qualcomm.

Новый сканер стал в 17 раз больше, по сравнению с предыдущим. Его площадь составляет 20 × 30 мм, в то время как у старого она равна 4 × 9 мм. Новый сканер настолько велик, что позволяет использовать сразу два пальца для аутентификации, а это в свою очередь может положительно сказаться на безопасности устройства.

По мнению Янга, новая серия фаблетов Samsung получит такую же центрально расположенную в верхней центральной части экрана прорезь для селфи-камеры, какая используется в текущем поколении Galaxy Note 10. Аналитик также указал, что компания будет использовать в новых устройствах экраны на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Они позволят на 5–15 % снизить общий уровень энергопотребления. Однако сложность их адаптации заключается в том, что для каждого пикселя в них требуется наличие дополнительного транзистора. Таким образом создать дисплей с высокой плотностью пикселей на базе этой технологи представляется довольно сложной задачей. Первые LTPO-панели могли обеспечивать относительно низкое разрешение, поэтому использовались преимущественно в таких устройствах, как смарт-часы.

Янг также считает, что для обеих моделей Galaxy Note 20 «станет стандартом» 16 Гбайт оперативной памяти. Напомним, что максимально доступный объём оперативной памяти для серии Galaxy Note 10 составляет 12 Гбайт. По мнению аналитика, ёмкость батарей устройств будет составлять от 4000 до 5000 м·Ач.

Аналитик также затронул тему слухов о складных смартфонах. По его мнению, другие компании хотят позаимствовать идею Samsung и тоже собираются выпустить более доступные складывающиеся устройства. Янг ожидает более дешёвого складного смартфона от Huawei, однако компания сейчас топчется на месте и думает, как адаптировать защитное покрытие Ultra Thin Glass в более крупных устройствах.

Стоит напомнить, что анонс смартфонов Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 официально назначен на вторую половину года. Согласно предположениям, случиться он может в августе. Прогнозируется, что в тот же месяц устройства поступят в продажу.