Новая функция Google Chrome повысит автономность смартфонов и ноутбуков

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Google анонсировала новую функцию браузера Сhrome — жёсткий алгоритм блокировки онлайн-рекламы. Специалисты компании уверены, что таким образом сумеют значительно разгрузить процессоры и оперативную память ноутбуков и смартфонов, повысив их автономность. Опробовать нововведение можно уже сегодня.
По данным Google, около 0,3% интернет-рекламы «съедает» до 27% всего трафика, проходящего через устройство пользователя. Как правило, это ресурсоёмкие объявления с мультимедийными элементами, которые снижают время автономной работы смартфонов и ноутбуков за счёт увеличения загрузки их системных ресурсов.
В августе 2020 года Google планирует выпустить новую версию Chrome c встроенным блокировщиком рекламы и функцией ограничения доступа для «тяжёлых» баннеров. В браузере появится порог в 4 МБ сетевых данных и не более 60 секунд общего использования процессора с интервальным распределением по 15 секунд для подобного контента, на месте которого отобразится оповещение о его блокировке.
Хотя соответствующая версия браузера выйдет лишь через несколько месяцев, функция уже находится в стадии тестирования.
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