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В Украине начало действовать госрегулирование цен на продукты

В Украине начало действовать госрегулирование цен на продукты

Госпродпотребслужба разъяснила механизм госрегулирования цен. Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступило в силу сегодня, 18 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Как будет действовать. Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения:

  • в случае повышения цен на 15% и более – применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования;
  • в случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, – применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования;
  • в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, – применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.

Если рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не нужно.

Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более процентов, действовавшая до введения скидки.

Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном сайте и обеспечит свободный доступ к его сведениям. С ним можно будет ознакомиться по ссылке.

Ответственность. Граждане (ФЛП) и должностные лица субъектов хозяйствования за нарушение порядка формирования, определения и применения цен и тарифов, привлекаются к административной ответственности путем наложения штрафов в размерах, указанных в статье 1652 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.
  • В перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, попали: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная (высший сорт), макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.

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По материалам Finance.UA
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