В Украине начало действовать госрегулирование цен на продукты

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Госпродпотребслужба разъяснила механизм госрегулирования цен. Постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступило в силу сегодня, 18 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.
Как будет действовать. Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.
Начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения:
Если рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не нужно.
Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более процентов, действовавшая до введения скидки.
Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном сайте и обеспечит свободный доступ к его сведениям. С ним можно будет ознакомиться по ссылке.
Ответственность. Граждане (ФЛП) и должностные лица субъектов хозяйствования за нарушение порядка формирования, определения и применения цен и тарифов, привлекаются к административной ответственности путем наложения штрафов в размерах, указанных в статье 1652 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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