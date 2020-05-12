"Укрпочта" и Rozetka откроют отделение для бесплатной доставки товаров

Национальный почтовый оператор “Укрпочта” и интернет-супермаркет ROZETKA с начала мая начали развитие сети партнерских отделений. Доставка приобретенных на сайте Rozetka товаров в такие отделения является бесплатной, независимо от суммы заказа.

Об этом Укрпочта сообщила Finance.ua.

Национальный почтовый оператор “Укрпочта” и интернет-супермаркет Rozetka с начала мая начали развитие сети партнерских отделений. Доставка приобретенных на сайте Rozetka товаров в такие отделения является бесплатной, независимо от суммы заказа.

Чтобы воспользоваться услугами бесплатной доставки:

Надо добавить выбранные на сайте Rozetka товары в корзину и в поле «Выбор способов доставки и оплаты»

нажать на опцию «Самовывоз из Rozetka + Укрпочта».

нужно выбрать отделение в вашем городе, где хотите получить покупку.

Максимальный вес заказа не должен превышать 30 кг, а самая длинная сторона приобретенного товара – 90 см.

Воспользоваться услугой можно для товаров стоимостью не более 50 000 грн.

Не доставляются также хрупкие товары и ювелирные изделия.