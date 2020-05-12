"Укрпочта" и Rozetka откроют отделение для бесплатной доставки товаров

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Национальный почтовый оператор “Укрпочта” и интернет-супермаркет ROZETKA с начала мая начали развитие сети партнерских отделений. Доставка приобретенных на сайте Rozetka товаров в такие отделения является бесплатной, независимо от суммы заказа.
Об этом Укрпочта сообщила Finance.ua.
Национальный почтовый оператор “Укрпочта” и интернет-супермаркет Rozetka с начала мая начали развитие сети партнерских отделений. Доставка приобретенных на сайте Rozetka товаров в такие отделения является бесплатной, независимо от суммы заказа.
Чтобы воспользоваться услугами бесплатной доставки:
Воспользоваться услугой можно для товаров стоимостью не более 50 000 грн.
Не доставляются также хрупкие товары и ювелирные изделия.
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