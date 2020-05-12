Физическим лицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей

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В Украине началось назначение пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Заявки подают ФЛП первой и второй группы.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
Электронной услугой по оказанию помощи на детей уже воспользовались более 19 тыс человек.
Напомним, Кабмин принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.
Кто сможет получить выплаты. ФЛП, относящиеся к I и II группе плательщиков единого налога и платили ЕСВ, на период карантина и на один месяц с даты его отмены; пособие получат около 300 тысяч семей.
Размер помощи ФЛП:
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