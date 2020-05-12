0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 241 0

Физическим лицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей

Физическим лицам-предпринимателям начали выплачивать кризисное пособие на детей

В Украине началось назначение пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Заявки подают ФЛП первой и второй группы.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Электронной услугой по оказанию помощи на детей уже воспользовались более 19 тыс человек.

Напомним, Кабмин принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Кто сможет получить выплаты. ФЛП, относящиеся к I и II группе плательщиков единого налога и платили ЕСВ, на период карантина и на один месяц с даты его отмены; пособие получат около 300 тысяч семей.

Размер помощи ФЛП:

  • пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума;
  • для детей до 6-ти лет – 1779 грн;
  • для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.