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Лишь половина областей рассчиталась с медиками за март

Лишь половина областей рассчиталась с медиками за март

Полностью выплатили все надбавки медикам, которые борются с коронавирусом, за март только 12 областей.

Об этом на совещании у Президента в пятницу, 15 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Степанова, другие регионы проводят финальные расчеты. А в некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. Так, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

В свою очередь Зеленский пообещал, что будет держать этот вопрос на контроле, пока все медики не получат свои надбавки.

По материалам Корреспондент.net
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