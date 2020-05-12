Экономика стран ЕС сокращается рекордными со времен финансового кризиса темпами - Евростат

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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,2% в зоне евро и на 2,6% во всех странах Европейского Союза.
Об этом свидетельствуют данные оперативной оценки Евростата.
По данным статистического ведомства ЕС, это было самое резкое снижение с третьего квартала 2009 года (-4,5% для зоны евро и -4,4% для ЕС).
Как отмечается в сообщении, мероприятия по локализации COVID-19 стали широко применяться государствами-членами ЕС только в марте, в последнем месяце охваченного периода.
График: Евростат
Согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на рекордных 7,7% в 2020 году и вырастет на 6,3% в 2021 году. Экономика ЕС сократится на 7,5% в 2020 году и вырастет примерно на 6% в 2021 году.
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