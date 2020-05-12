В Украине не наберется 10,2 млн га госземель: в Госгеокадастре объяснили причины

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Статистические данные о 10,2 млн га госземель не соответствуют действительности. Площадь частной земли растет, а государственной – не меняется, что может свидетельствовать о теневых схемах приватизации, сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык.
“Начав инвентаризацию, мы увидели, что погрешность очень велика. Причина – никто не следил за этой статистикой. Иногда цифры брались с потолка. Постоянно называют такую цифру: 10,2 млн га. Однако статистика не ведется с 2016 года, она не имеет ничего общего с фактическим положением вещей”, – объяснил он.
Чиновник добавил, что кроме бесплатной приватизации на ситуацию повлияли теневые схемы, через которые земли Академии наук, государственных предприятий, оборонного комплекса выводились в частную собственность.
“Де-юре и де-факто не существует 10,2 млн га государственной земли “, – резюмировал Башлык.
Напомним, 28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Документ формирует законодательную базу для запуска рыночного оборота земель с/х назначения.
По словам председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, после запуска рынка земли с 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может составить лишь $2 тыс. Она могла быть в районе $4-5 тыс., если бы юридические лица стали полноценными участниками рынка, однако допуск юрлиц к нему до 2024 года ограничен.
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