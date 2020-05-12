0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

В Украине не наберется 10,2 млн га госземель: в Госгеокадастре объяснили причины

В Украине не наберется 10,2 млн га госземель: в Госгеокадастре объяснили причины

Статистические данные о 10,2 млн га госземель не соответствуют действительности. Площадь частной земли растет, а государственной – не меняется, что может свидетельствовать о теневых схемах приватизации, сообщил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

“Начав инвентаризацию, мы увидели, что погрешность очень велика. Причина – никто не следил за этой статистикой. Иногда цифры брались с потолка. Постоянно называют такую цифру: 10,2 млн га. Однако статистика не ведется с 2016 года, она не имеет ничего общего с фактическим положением вещей”, – объяснил он.

Чиновник добавил, что кроме бесплатной приватизации на ситуацию повлияли теневые схемы, через которые земли Академии наук, государственных предприятий, оборонного комплекса выводились в частную собственность.

“Де-юре и де-факто не существует 10,2 млн га государственной земли “, – резюмировал Башлык.

Напомним, 28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Документ формирует законодательную базу для запуска рыночного оборота земель с/х назначения.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, после запуска рынка земли с 1 июля 2021 года стоимость одного гектара может составить лишь $2 тыс. Она могла быть в районе $4-5 тыс., если бы юридические лица стали полноценными участниками рынка, однако допуск юрлиц к нему до 2024 года ограничен.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.