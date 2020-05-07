Ford отзовет более 40 тыс. авто

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Компания Ford сообщила об отзыве 41 955 автомобилей. Это коснется рынков США, Канады и Мексики.
По разным причинам ремонту подлежат такие модели, как Ford Expedition и Lincoln Navigator, спорткар Mustang и минивен Transit Connect.
Сообщается, что первая отзывная кампания коснулась 25 081 единиц Expedition и Navigator в США и 1 106 внедорожников – в Канаде, произведенных с 2019 года по настоящее время. Причиной для этого стала некорректная работа системы Pre-Collision Assist, которая призвана в автоматическом режиме распознавать других участников движения и самостоятельно останавливать автомобиль в экстренной ситуации.
Вторая волна отзыва коснется 10 460 автомобилей в США, 158 в Канаде и 17 в Мексике. Речь идет о Mustang 2019-2020 годов. В их случае неисправным оказался звуковой сигнал, предупреждающий о том, что коробка передач не находится в положении “стоянка”, когда двигатель выключен, а двери закрыты. Из-за этой неисправности водитель может выйти из автомобиля и не знать, что КПП не переведена в режим “паркинг”.
Третья и последняя отзывная кампания затрагивает 5 088 единиц Transit Connect 2014-2017 годов выпуска в США и 45 в Канаде. Причина – недостаточно прочное крепление панорамной крыши, что может привести к задуванию ветра во время движения и протеканию.
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