По оптимистическому сценарию вакцина от COVID-19 появится в 2021 году

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Глава Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что вакцина против коронавируса по оптимистическому сценарию может быть готова в следующем году.
Об этом сообщает Reuters.
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Кавалери объяснил, что скептически относится к заявлениям, что разработка вакцины от COVID-19 будет завершена до сентября. В лучшем случае, вакцина от коронавируса, утверждает Кавалери, будет готова в 2021 году.
“Поскольку разработка должна начинаться с нуля, мы можем получить ее по оптимистическому сценарию в начале 2021 года”, – подчеркнул он.
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