Информация об утечке персональных данных из "Дії" не подтвердилась - Нацполиция

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Полицейские не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему “Дія”.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия.
По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности и в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании”, – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы “Дія” не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.
“Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы”, – добавили в Нацполиции.
Как Finance.ua прокомментировали в Опендатабот, заявление Нацполиции, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот, не соответствует действительности.
Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот.
“Подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Опендатабот, но и процесс открытия данных в Украине. Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет”, – сказали в Опендатабот.
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