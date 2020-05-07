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Информация об утечке персональных данных из "Дії" не подтвердилась - Нацполиция

Информация об утечке персональных данных из "Дії" не подтвердилась - Нацполиция

Полицейские не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему “Дія”.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия.

По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности и в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы “Дія” не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.

“Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы”, – добавили в Нацполиции.

Как Finance.ua прокомментировали в Опендатабот, заявление Нацполиции, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот, не соответствует действительности.

Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот.

“Подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Опендатабот, но и процесс открытия данных в Украине. Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет”, – сказали в Опендатабот.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связана с приложением “Дія”.
  • В МВД заявили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные годы, и заявляют, что заблокировали ресурс, которых их распространял.
  • По этому поводу правоохранители начали расследование уголовного производства.
  • Государственное бюро расследований начало предварительное расследование относительно возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев в сети Telegram.
По материалам Finance.UA
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