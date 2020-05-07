"Не шастать": Кличко сообщил, как пользоваться метро, когда его откроют

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и соблюдая все правила безопасности.

Об этом мер сказал во время онлайн пресс-конференции.

Мэр призвал киевлян: кто пока может работать дистанционно – продолжать это делать, потому что вирус еще не отступил.

Транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к правительству об открытии метро в Киеве.

“Метро работает во многих городах Европы. Но там нет толп, и люди пользуются только при необходимости. И соблюдают правила. Даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких – вас не сможет спасти никто!”- сказал он.

Справка Finance.ua:

В Министерстве инфраструктуры представили поэтапный план для возобновления регулярного пассажирского сообщения.