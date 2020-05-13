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Сколько ритейлеров сократили штат и как работают сейчас (инфографика)

Сколько ритейлеров сократили штат и как работают сейчас (инфографика)

Учитывая ограничения деятельности торговых точек, ритейлеры вынуждены прибегать к антикризисным мерам для уменьшения уровня убытков. 83% опрошенных ритейлеров отметили, что одной из мер оптимизации расходов был пересмотр условий с арендодателями.

Об этом говорится в опросе Colliers International.

Около 70% ритейлеров, принявших участие в опросе, перевели работников в отпуск за свой счет. Среди респондентов, к таким мерам меньше остальных прибегали представители сегмента «продуктовый супермаркет» и «товары для дома».

Среди представителей украинского бизнеса более 70% вынуждены были отправить своих сотрудников в отпуск за свой счет. В то же время, среди международных компаний – лишь половина респондентов отметили, что отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

32% опрошенных респондентов отметили, что стали сокращать штат. Больше всех – представители сегмента fashion и рестораны.

56% респондентов отметили, что им пришлось уменьшить маркетинговые бюджеты.

Как работают сейчас:

 

Инфографика Colliers International

Парламент и правительство приняли ряд инициатив, разрешив ритейлерам, которые вынуждены были закрыть свои локации, не платить арендные ставки.

Какие условия с арендодателями сейчас:


Инфографика Colliers International

Только 11% опрошенных ритейлеров отметили, что продолжают платить арендную ставку в полном объеме. В основном, такой ответ дали представители сегментов, которые продолжили работать во время карантина без ограничений. Около 40% ритейлеров отмечают, что продолжают платить арендную ставку, но со скидкой.

Среди опрошенных ритейлеров, более 70% продолжают оплачивать коммунальные платежи.

Изменения в поставках:

По материалам Finance.UA
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