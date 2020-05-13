Сколько ритейлеров сократили штат и как работают сейчас (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Учитывая ограничения деятельности торговых точек, ритейлеры вынуждены прибегать к антикризисным мерам для уменьшения уровня убытков. 83% опрошенных ритейлеров отметили, что одной из мер оптимизации расходов был пересмотр условий с арендодателями.
Об этом говорится в опросе Colliers International.
Около 70% ритейлеров, принявших участие в опросе, перевели работников в отпуск за свой счет. Среди респондентов, к таким мерам меньше остальных прибегали представители сегмента «продуктовый супермаркет» и «товары для дома».
Среди представителей украинского бизнеса более 70% вынуждены были отправить своих сотрудников в отпуск за свой счет. В то же время, среди международных компаний – лишь половина респондентов отметили, что отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
32% опрошенных респондентов отметили, что стали сокращать штат. Больше всех – представители сегмента fashion и рестораны.
56% респондентов отметили, что им пришлось уменьшить маркетинговые бюджеты.
Как работают сейчас:
Инфографика Colliers International
Парламент и правительство приняли ряд инициатив, разрешив ритейлерам, которые вынуждены были закрыть свои локации, не платить арендные ставки.
Какие условия с арендодателями сейчас:
Инфографика Colliers International
Только 11% опрошенных ритейлеров отметили, что продолжают платить арендную ставку в полном объеме. В основном, такой ответ дали представители сегментов, которые продолжили работать во время карантина без ограничений. Около 40% ритейлеров отмечают, что продолжают платить арендную ставку, но со скидкой.
Среди опрошенных ритейлеров, более 70% продолжают оплачивать коммунальные платежи.
Изменения в поставках:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Продажи смартфонов Apple iPhone рухнули на 77%21 ч. назад - 1016 3
Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)13 ч. назад - 3873 2
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответВчера, 17:10 - 3708 2
7 советов, как выбрать фрилансера4 ч. назад - 268 1
В Украине существенно увеличилась денежная массаВчера, 12:43 - 1647 1
Китай обновил Chery Tiggo (фото)Вчера, 23:20 - 6919
Отмена штрафных баллов: юристы объяснили последствия для водителей11 ч. назад - 6005
Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почему12 ч. назад - 5871 1
Рынок труда после карантина: чего ожидать13 ч. назад - 4704 1
Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)13 ч. назад - 3873 2
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)Позавчера, 12:10 - 600
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1289 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 869
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4299 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1998 3