НБУ предоставляет возможность дистанционно обращаться по вопросам лицензирования

Национальный банк заботится об удобстве взаимодействия с участниками рынка. Поэтому предоставляет возможность дистанционно обращаться с вопросами по лицензированию.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Заявители или потенциальные заявители отныне могут обратиться в Национальный банк с вопросами о лицензировании банков, выдаче лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов, на осуществление валютных операций, на предоставление банкам услуг по инкассации или с вопросом о регистрации участников платежного рынка.

На веб-сайте Национального банка появилась специальная форма “Спросить о лицензировании”. Если вы имеете вопрос о пакете документов для получения лицензии, о статусе уже поданного пакета документов, хотите уточнить подходы регулятора или есть предложения, обращайтесь онлайн.

Это сэкономит вам время и ускорит получение ответа на свой вопрос.

Что нужно указать:

информацию о Вас или Ваших представителях (при наличии): фамилия, имя, отчество/наименование, резидентность (для нерезидентов Украины), место регистрации или местонахождение, контактный номер телефона и адрес электронной почты;

перечень вопросов; обоснование потребности в обсуждении;

процесс, которого касается обращение.

Документы. Сканированные копии документов по вопросу и документы, подтверждающие полномочия представителей.

Если для получения ответов на обращения необходима будет встреча, представители Национального банка сообщат Вам об этом, согласовав дату, время и место проведения. Коммуникации с заявителями происходят безвозмездно в устной форме во время встреч в рабочее время в помещениях Национального банка или через видеоконференцию.