НБУ предоставляет возможность дистанционно обращаться по вопросам лицензирования

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Национальный банк заботится об удобстве взаимодействия с участниками рынка. Поэтому предоставляет возможность дистанционно обращаться с вопросами по лицензированию.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Заявители или потенциальные заявители отныне могут обратиться в Национальный банк с вопросами о лицензировании банков, выдаче лицензий на перевод средств в гривне без открытия счетов, на осуществление валютных операций, на предоставление банкам услуг по инкассации или с вопросом о регистрации участников платежного рынка.
На веб-сайте Национального банка появилась специальная форма “Спросить о лицензировании”. Если вы имеете вопрос о пакете документов для получения лицензии, о статусе уже поданного пакета документов, хотите уточнить подходы регулятора или есть предложения, обращайтесь онлайн.
Это сэкономит вам время и ускорит получение ответа на свой вопрос.
Что нужно указать:
Документы. Сканированные копии документов по вопросу и документы, подтверждающие полномочия представителей.
Если для получения ответов на обращения необходима будет встреча, представители Национального банка сообщат Вам об этом, согласовав дату, время и место проведения. Коммуникации с заявителями происходят безвозмездно в устной форме во время встреч в рабочее время в помещениях Национального банка или через видеоконференцию.
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