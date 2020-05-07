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В Кабмин теперь есть возможность подавать заявления и жалобы онлайн

В Кабмин теперь есть возможность подавать заявления и жалобы онлайн

Кабмин сегодня одобрил законопроект «Об административной процедуре». Этот законопроект призван упростить порядок предоставления административных услуг.

Главное новшество — возможность подавать заявления и жалобы онлайн. Также законопроект предполагает следующие улучшения:

  • сведение содержания жалоб к минимуму;
  • перевод устного заявления в письменную форму должностными лицами;
  • процедуру безотлагательного рассмотрения заявлений;
  • получение услуг в автоматическом режиме без вмешательства специалиста;
  • сбор документов и информации административными органами, а не заявителями;
  • комплексную процедуру административного обжалования решений, действий и бездействия административных органов.
По материалам Finance.UA
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