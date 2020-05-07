Sony сообщила о семикратном снижении квартальной прибыли

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Компания Sony опубликовала отчет за первый квартал 2020 года, в котором сообщила, что квартальная выручка сократилась на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,8 трлн иен ($16,3 млрд); прибыль уменьшилась в семь раз – до 12,6 млрд иен ($117,6 млн).
По итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) выручка компании сократилась на 4,7% – до $76,8 млрд; чистая прибыль уменьшилась на 36,5% – до $5,4 млрд. В компании заявили, что в связи с неопределенностью, вызванной пандемией коронавируса, они не будут составлять прогнозы на следующий финансовый год.
По итогам финансового года игровое подразделение компании (G&NS) зафиксировало снижение выручки на 14% по сравнению с прошлым годом – до $18,4 млрд; чистая прибыль сократилась на 23,4% – до $2,2 млрд. В компании отмечают, что снизились продажи консоли PlayStation 4 и игр для нее, а также подтвердили запуск консоли PlayStation 5 в конце 2020 года.
Музыкальное подразделение (Music) зафиксировало рост на 5% – до $7,9 млрд; чистая прибыль сократилась на 38,8% – до $1,3 млрд. Снижение прибыли в компании связывают с проблемами при консолидации активов EMI Music.
Киноподразделение (Pictures) зафиксировало рост выручки на 3% – до $10,3 млрд; чистая прибыль выросла на 24,9% – до $637 млн. Рост связан с успешным прокатом фильмов, таких как “Человек-паук: Вдали от дома”, “Джуманджи: следующий уровень” и “Плохие парни навсегда”.
Продажи электроники (E&PS) упали на 14% (до $19 млрд из-за снижения продаж смартфонов и телевизоров; чистая прибыль увеличилась на 14,1% – до $815 млн.
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