13 тысяч европейских компаний рискуют обанкротиться

По прогнозу Euler Hermes, количество корпоративных банкротств в странах Западной Европы увеличится на 16%.

Об этом сказано в прогнозе eulerhermes.

Во втором квартале 2020 года в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, обороты предприятий перерабатывающей промышленности в странах Еврозоны упали минимум на 15-25%.

Обороты промышленных компаний по итогам года также уменьшатся на 12-18%.

У кого самые высокие риски:

Строительные компании, а также компании из агропродовольственной отрасли и сферы услуг.

Во Франции и Нидерландах больше всего компаний, находящихся в зоне риска, относится к сектору услуг, в Германии, Италии и Бельгии – к строительной отрасли. Во Франции и Нидерландах в пяти ключевых отраслях концентрируется 67% от общего числа компаний из группы риска, в Бельгии – 64%, в Испании – 63%, в Германии – 57% и в Италии – 56%.

Ранее Finance.ua сообщал о самых распространенных мифах о процедурах банкротства. Открыть производство в отношении неплатежеспособности физического лица можно только при нескольких условиях.

Справка Finance.ua:

В Украине в апреле 2019 года принят Закон “О банкротстве”. Что по закону могут выставить на продажу: любую собственность, кроме жилья должника (квартира до 60 кв. м или дом до 120 кв. м, а также деньги на пенсионных счетах и в фондах соцстрахования).

Возможно ли повторно объявить себя банкротом: в течение 5 лет с момента принятия такого решения повторно объявить себя банкротом нет возможности. Исключением является ситуация, когда должник погашает предыдущие обязательства. Человек не может считаться имеющим безупречную деловую репутацию в течение трех лет после признания его банкротом.

Банкротство физлиц в Украине 😲