13 тысяч европейских компаний рискуют обанкротиться

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По прогнозу Euler Hermes, количество корпоративных банкротств в странах Западной Европы увеличится на 16%.
Об этом сказано в прогнозе eulerhermes.
Во втором квартале 2020 года в разгар кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, обороты предприятий перерабатывающей промышленности в странах Еврозоны упали минимум на 15-25%.
Обороты промышленных компаний по итогам года также уменьшатся на 12-18%.
У кого самые высокие риски:
Ранее Finance.ua сообщал о самых распространенных мифах о процедурах банкротства. Открыть производство в отношении неплатежеспособности физического лица можно только при нескольких условиях.
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