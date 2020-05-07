Самые распространенные мифы о процедурах банкротства (инфографика)

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Министерство юстиции показало самые распространенные стереотипные мнения относительно процедур банкротства.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.
Одно из самых распространенных в настоящее время – что банкротами могут быть не только предприятия и юрлица, но и физлица.
Открыть производство по неплатежеспособности физического лица можно только при следующих условиях:
Ответственность по задолженности заемщика не возлагается на его близких.
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