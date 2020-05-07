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Самые распространенные мифы о процедурах банкротства (инфографика)

Самые распространенные мифы о процедурах банкротства (инфографика)

Министерство юстиции показало самые распространенные стереотипные мнения относительно процедур банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.

Одно из самых распространенных в настоящее время – что банкротами могут быть не только предприятия и юрлица, но и физлица.

Открыть производство по неплатежеспособности физического лица можно только при следующих условиях:

  • размер просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее 30 минимальных зарплат;
  • должник прекратил производить плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение двух месяцев; есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, которое можно взыскать;
  • прочие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.

Ответственность по задолженности заемщика не возлагается на его близких.

Справка Finance.ua:

  • Банки-банкроты получили почти 1,2 миллиарда с начала года. В течение первых двух месяцев 2020 года общая сумма поступлений средств в неплатежеспособные банки составила 1 169,4 млн грн.
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

Банкротство физлиц в Украине 😲

По материалам Finance.UA
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