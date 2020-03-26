Банки-банкроты получили почти 1,2 миллиарда с начала года (инфографика)

В течение первых двух месяцев 2020 года общая сумма поступлений средств в неплатежеспособные банки составила 1 169,4 млн грн. От продажи активов банки получили 1 039,4 млн грн, погашения кредитов – 123,1 млн грн, аренды имущества – 6,9 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

В частности, в феврале 2020 года на счета ликвидируемых банков поступило 511,8 млн грн. Сумма поступлений от реализации активов этих банков составила 470,3 млн грн. По объемам поступлений от продажи имущества лидировали, в частности:

- ПАО «Виэйби Банк» – 300,6 млн грн;

- АО «Дельта Банк» – 64,5 млн грн;

- ПАО «Укрбизнесбанк» – 25,0 млн грн;

- ПАО «Диамантбанк» – 24,5 млн грн;

- ПАО «Банк «Финансы и кредит» – 11,0 млн грн.

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Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособные банки в феврале 2020 года получили 38,3 млн грн, аренды имущества – 3,3 млн грн. От погашения ценных бумаг средства, как и в январе текущего года, не поступали.

Справка Finance.ua:

Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.

Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.

Также ранее Фонд разрабатывал законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам. Планировалось введение поэтапного увеличения до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.