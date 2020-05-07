Зеленский назвал главные условия для изменения этапов смягчения карантина (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый следующий этап смягчения зависит от показателей заболеваемости COVID-19 и загруженности больниц.

Об этом говорится в его видеообращении.

«Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей, в частности, умеренного количества новых случаев заболевших и некритической загрузки коек в больницах», – заявил Зеленский.

Второй этап смягчения карантина в Украине запланирован на 22 мая и коснется еще нескольких сфер жизни.

Он отметил, что смягчить карантинные мероприятия планируют, в частности, относительно спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения Внешнего независимого оценивания.

«Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово не отмена, не конец, а именно смягчение… Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и прочего», — сказал президент.

Он добавил, что открытие авиасообщения, кинотеатров в стране и метро зависит от конкретных показателей распространения коронавируса. «Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается сдерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим», — отметил Зеленский.

Напомним, 4 мая Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

Волнуешься за себя и близких? Страхование от коронавируса от 150 грн за полгода. Выплаты во время COVID-19 до 50 тысяч гривен.