Зеленский назвал главные условия для изменения этапов смягчения карантина (видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый следующий этап смягчения зависит от показателей заболеваемости COVID-19 и загруженности больниц.
Об этом говорится в его видеообращении.
«Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей, в частности, умеренного количества новых случаев заболевших и некритической загрузки коек в больницах», – заявил Зеленский.
Второй этап смягчения карантина в Украине запланирован на 22 мая и коснется еще нескольких сфер жизни.
Он отметил, что смягчить карантинные мероприятия планируют, в частности, относительно спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения Внешнего независимого оценивания.
«Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово не отмена, не конец, а именно смягчение… Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и прочего», — сказал президент.
Он добавил, что открытие авиасообщения, кинотеатров в стране и метро зависит от конкретных показателей распространения коронавируса. «Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается сдерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим», — отметил Зеленский.
Напомним, 4 мая Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.
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