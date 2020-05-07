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Зеленский назвал главные условия для изменения этапов смягчения карантина (видео)

Зеленский назвал главные условия для изменения этапов смягчения карантина (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый следующий этап смягчения зависит от показателей заболеваемости COVID-19 и загруженности больниц.

Об этом говорится в его видеообращении.

«Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей, в частности, умеренного количества новых случаев заболевших и некритической загрузки коек в больницах», – заявил Зеленский.

Второй этап смягчения карантина в Украине запланирован на 22 мая и коснется еще нескольких сфер жизни.

Он отметил, что смягчить карантинные мероприятия планируют, в частности, относительно спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения Внешнего независимого оценивания.

«Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово не отмена, не конец, а именно смягчение… Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и прочего», — сказал президент.

Он добавил, что открытие авиасообщения, кинотеатров в стране и метро зависит от конкретных показателей распространения коронавируса. «Я еще раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности соседей. Нам удается сдерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим», — отметил Зеленский.

Напомним, 4 мая Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

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По материалам РБК-Украина
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