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Гулять компаниями до 8 человек и собираться вчетвером в кафе

Гулять компаниями до 8 человек и собираться вчетвером в кафе

Правительство решило смягчить ограничения по пребыванию людей на свежем воздухе.

Что можно – прогуливаться по паркам можно будет компанией до 8 человек после технических доработок соответствующего правительственного постановления и вступления в силу.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил в своей Телеграмме.

«После запуска первого этапа выхода из карантина правительство работало над возможностью ослабления еще некоторых ограничений. Ища баланс между усталостью людей от карантина и недопущением вспышки болезни, мы решили смягчить ограничения по пребыванию людей на свежем воздухе. Прогуливаться по паркам можно будет компанией до 8 человек, а сидеть за столом на летних площадках смогут четверо», – написал Шмыгаль.

КМУ в среду на заседании внес изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которым разрешил передвижение по улицам в группе до 8 человек и пребывание в ресторанах за столом четырем лицам.

По материалам Finance.UA
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