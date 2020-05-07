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Смартфон LG Wing с вращающимся дисплеем показали на первых рендерах (фото)

Смартфон LG Wing с вращающимся дисплеем показали на первых рендерах (фото)

Компания LG продолжает экспериментировать с дизайном смартфонов и, согласно инсайдерской информации, разрабатывает новую модель гаджета с кодовым названием Wing. Ключевой особенностью модели станет вспомогательный поворотный дисплей — использование нестандартного Т-образного форм-фактора призвано расширить функциональность устройства.

Согласно инсайдерской утечке, в «походном» положении гаджет мало чем будет отличаться от большинства современных аппаратов: он получит стандартный прямоугольный экран, занимающий практически всю фронтальную грань. Секрет смартфона кроется в наличии второго экрана с поворотным механизмом, размещённом на тыльной стороне корпуса.


Фото: slashgear.com

Повернув такое «крыло», пользователь получит доступ к дополнительному дисплею, развёрнутому под углом 90° к основному. Его можно будет использовать в качестве цифровой клавиатуры или навигационной панели. По данным сетевых информаторов, сейчас LG Wing рассматривается производителем лишь в качестве концепта. Основной сложностью при реализации необычного аппарата может стать дефицит программного обеспечения, адаптированного к работе с комбинацией двух дисплеев.


Фото: slashgear.com

Прочие спецификации, как и предполагаемая стоимость LG Wing, неизвестны.

По материалам 4pda
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