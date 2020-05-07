Samsung и Hyundai намерены сотрудничать в области выпуска электромобилей

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Главы Samsung и Hyundai провели встречу, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество в области производства электромобилей. Переговоры вице-президента Samsung Electronics Ли Джэёна (Lee Jae-yong) и исполнительного вице-президента Hyundai Motor Group Ыйсана Чонга (Chung Eui-sun) состоялись на аккумуляторном заводе Samsung SDI в Чхонане, находящемся к югу от Сеула.
Завод Samsung SDI в Чхонане специализируется на производстве малогабаритных аккумуляторов для бытовых приборов, а также батарей для электромобилей.
Представители Hyundai Motor Group сообщили, что стороны обсудили аккумуляторные технологии следующего поколения и поделились своими достижениями в исследованиях и разработках в этой области.
Представитель Samsung отметил, что созданные компанией твердотельные батареи отличаются прочностью и стабильной работой, добавив, что компания надеется на расширение сотрудничества между двумя бизнес-группами в секторе мобильной связи.
Руководители двух бизнес-групп, Ли Джэён и Ыйсан Чонг впервые встретились, чтобы обсудить деловое сотрудничество. Samsung SDI в настоящее время не поставляет автомобильные аккумуляторы Hyundai, которая сейчас в основном использует батареи LG Chem и SK Innovation.
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