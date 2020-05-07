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Samsung разработала энергоэффективные OLED-дисплеи для смартфонов

Samsung разработала энергоэффективные OLED-дисплеи для смартфонов

Рост производительности смартфонов неизменно конфликтует с ограниченной ёмкостью аккумуляторов. Разработчикам раз за разом приходится искать лазейки для снижения потребления той или иной составной части мобильных устройств. Одной из таких возможностей может стать новая технология производства экранов OLED, которая снизит потребление дисплея до 15 %, а это — лишние часы автономной работы смартфона. Таким разбрасываться нельзя.

Для снижения потребления дисплеев OLED компания Samsung Display разработала и вскоре готова вывести на коммерческий уровень технологию производства панелей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Эта технология в 2015 году якобы была заказана Apple у компаний Samsung и LG с прицелом на iPhone новых поколений и «умные» часы. И действительно, дисплеи OLED по технологии LTPO уже применяются в часах Apple Watch Series 5, хотя в смартфонах Apple, по слухам, они появятся только в 2021 году. Зато во флагманских моделях Samsung в лице Galaxy Note 20 новые чудо-дисплеи обещают появиться во второй половине текущего года, возможно в августе.

От современных OLED на основе низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS) дисплеи OLED с использованием технологии LTPO отличаются наличием тончайшей оксидной плёнки в основании тонкоплёночных транзисторов, управляющих пикселями дисплея. Дисплеи на базе технологии LTPO сочетают в себе подвижность электрического заряда как в LTPS (высокую мобильность электронов, что конвертируется в рост разрешения экранов), стабильность и однородность характеристик тонкоплёночных транзисторов, а также низкие токи утечки.

OLED с использованием технологии LTPO за счёт усложнения техпроцесса сделает дисплеи несколько дороже, но потребление экранов на подложках LTPO-TFT снизится на величину от 5 % до 15 %. Для появления производительных смартфонов с поддержкой высокоскоростной связи 5G это небольшая, но отдушина. А для компании Samsung это ещё один способ выделить себя на фоне конкурентов.

По материалам 3dnews.ru
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