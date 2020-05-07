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Автомобили Volvo будут оснащать интегрированной в крышу системой автономного вождения (фото, видео)

Автомобили Volvo будут оснащать интегрированной в крышу системой автономного вождения (фото, видео)

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил, что начиная с 2022 года на новые автомобили компании на основе модульной платформы SPA 2 будет устанавливаться система автономного вождения Luminar LiDAR. Систему интегрируют в крышу, программное обеспечение будет обновляться через беспроводную связь, а функция Highway Pilot обеспечит полностью автономное вождение на дороге после предварительной проверки. Функция активируется после ее проверки на совместимость с отдельными географическими локациями и дорожными условиями — это предусмотрено для дополнительной безопасности водителя и пассажиров.

В дополнение к функции Highway Pilot, Volvo Cars и Luminar исследуют роль LiDAR в совершенствовании будущих систем помощи водителю (ADAS). При этом партнеры фокусируются на будущем оснащении всех авто на платформе SPA 2 датчиком LiDAR в качестве стандартного, а не опционального оборудования.


Фото: Volvo Cars

Чтобы запустить функцию Highway Pilot, технология Luminar будет работать вместе с рядом программ и функций, среди которых программное обеспечение для автономного вождения, камеры, радары, системы резервного управления для функций рулевого управления, торможения и энергии аккумулятора. Их установят на будущих автомобилях Volvo, оборудованных для автономного вождения.


Фото: Volvo Cars

«Скоро ваш Volvo сможет автономно ехать по шоссе, когда авто определит, что это безопасно. В этот момент Volvo берет на себя ответственность за управление, и вы можете расслабиться, отвести глаза от дороги и руки от руля. Со временем беспроводные обновления распространятся на большее количество областей, где авто сможет ехать самостоятельно. Для нас безопасное внедрение автономного вождения — это постепенный процесс» — отметил директор по технологиям Volvo Cars Хенрик Грин.

В планах двух компаний — проверка технологии LiDAR на реальных решениях и дорогах и последующий запуск в массовое серийное производство. Volvo Cars также подписала соглашение о возможном увеличении своей доли капитала в операциях Luminar.

Отметим, что ранее компания Volvo Cars сообщила, что начиная с 2021 года будет оснащать свои автомобили встроенными камерами для мониторинга поведения водителя, которые смогут принудительно останавливать невнимательных и нетрезвых водителей.

По материалам ITC.ua
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