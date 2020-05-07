Apple станет первой компанией Кремниевой долины, которая вернет сотрудников в офис

В рамках первого этапа повторного открытия Apple уже вернула некоторых сотрудников, чьи задачи не могут быть выполнены удаленно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Apple сообщила сотрудникам, что те могут вернуться в офисы по всему миру, начиная с июля, хотя состояние этих планов, видимо, ненадежное и будет колебаться в зависимости от меняющегося статуса государств, штатов и местных распоряжений. Менеджеры Apple, как сообщается, начали информировать сотрудников, к какой фазе повторного открытия они относятся, и ожидается, что они будут присутствовать ежедневно или только в течение периодов времени.

Группы работников, которые, скорее всего, окажутся на первых волнах, включают те, которые сосредоточены на управлении центрами обработки данных, развертывании программного обеспечения, продажах и тестировании и разработке оборудования, что требует доступа к локальным лабораториям Apple.

Разработчики программного обеспечения Apple, скорее всего, вернутся позже, поскольку их работа может выполняться удаленно с гораздо меньшим количеством проблем.

Apple заявила, что инициирует процесс открытия некоторых розничных магазинов в районах, которые она определила как безопасные. В магазинах будут использоваться такие меры, как проверки температуры и ограниченное количество клиентов, которые могут находиться внутри.

Эти повторные открытия позволили бы некоторым клиентам, чьи устройства застряли в закрытых ремонтных мастерских с марта, забрать свои устройства.

В то же время директор по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи заявил, что слишком быстрое открытие производств может вызвать больше случаев коронавируса.

Во вторник Фаучи сказал членам Сената: «Я обеспокоен тем, что если некоторые районы — города, штаты или что-то еще — преждевременно откроются, мы начнем видеть маленькие всплески, которые могут превратиться во вспышки. Существует реальный риск того, что вы спровоцируете вспышку, которую вы, возможно, не сможете контролировать».