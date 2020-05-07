Крупнейшее туристическое агентство сократит 8 тысяч рабочих мест из-за пандемии коронавируса

Ведущий мировой поставщик туристических услуг TUI Group объявил о сокращении 8 тысяч своих сотрудников в отделениях по всему миру. Так компания пытается справиться с финансовыми потерями из-за пандемии коронавируса, которая нанесла ущерб туристическому сектору.

Об этом TUI Group сообщила в пресс-релизе.

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«Мы стремимся достичь постоянных сокращений накладных расходов на 30% в рамках всей группы. Это потенциально повлияет на 8 тысяч рабочих мест во всех странах: их либо сократят, либо не будут заполнять новыми людьми», — говорится в сообщении.

В то же время в TUI Group заверили, что готовы к постепенному возобновлению туристического сезона в Европе в целом и Германии в частности, реагируя на последние сообщения в СМИ.

Так, в аэропортах и на самолетах компании будут вводить меры социального дистанцирования. Обязательным ношение масок станет в отелях и на круизных лайнерах.

За первый квартал 2020 года TUI Group отчиталась о 740 миллионах долларов убытков из-за пандемии коронавируса. Компании пришлось обратиться к правительству Германии за финансовой поддержкой, чтобы не обанкротиться.

Британско-немецкая компания TUI Group считается крупнейшей в мире по объему предоставления туристических услуг. В ее собственности находится 1600 туроператоров и туристических онлайн-порталов, пять авиакомпаний с 150 самолетами, более 400 гостиниц и 18 круизных лайнеров.