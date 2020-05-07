Верховная Рада смягчила требования к минимальному капиталу банков

Национальный банк поддерживает решение Верховной Рады уменьшить требование к минимальному размеру уставного капитала банка с 500 до 200 млн грн.

Соответствующий законопроект № 3329-д по инициативе Национального банка поддержали 333 народных депутата.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Национальный банк получил право устанавливать для отдельных банков и юридических лиц, имеющих намерение осуществлять банковскую деятельность, дифференцированный минимальный размер уставного капитала, но не ниже 200 млн грн.

Как было раньше. Действующие на сегодня нормы законодательства требовали от банков постепенного увеличения размера уставного капитала до 500 млн грн до 11 июля 2024 года. В ноябре 2019 года Национальный банк принял решение перенести с 11 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала с 200 к 300 млн грн.

“Банки с запасом перевыполняют норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) – 19,29% на 1 апреля с нормативного значения 10%. Соответственно значительной потребности в повышении минимального размера уставного капитала банков нет. Национальный банк продолжает комплексный переход к риск-ориентированному надзору и имеет достаточные полномочия гибко реагировать на проблематику конкретных учреждений”, – отметила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Национальный банк также поддерживает решение парламента продлить действие закона “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков” с 1 августа 2020 года до 1 августа 2024 года.

Этот закон позволяет банкам:

проводить реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой составляет в среднем три-четыре месяца (этим механизмом уже воспользовались 4 банка);

применять упрощенную процедуру капитализации, которую можно проводить в значительно более короткие сроки (этим механизмом уже воспользовались 15 банков);

прекращать банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица (этой процедурой воспользовались 7 банков).

Что это дает. “Упрощенная процедура реорганизации и капитализации банков показала свою действенность в последних три года. Значительная часть банков уже воспользовалась упрощенными механизмами, и мы уверены, что еще воспользуются. Кроме этого, закон позволяет банкам добровольно сдать банковскую лицензию без ликвидации, рассчитавшись с вкладчиками. Эта процедура уменьшает количество банкротств на рынке и дает возможность владельцам банков цивилизованно выйти с рынка”, – отметил директор департамента лицензирования Александр Бевз.

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