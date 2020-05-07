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В Украине заработали 640 продуктовых рынков

В Украине заработали 640 продуктовых рынков

В Украине открыли 640 агропродовольственных рынков в рамках ослабления карантина.

Об этом в среду, 13 мая, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что еще 14 рынков оказались неготовыми к открытию и закрылись самостоятельно. Среди них 7 в Киеве, 4 в Харьковской области и по одному – в Кировоградской, Луганской и Львовской областях. Еще три рынка в Харьковской области были закрыты по решению органов местной власти.

“За выявленные недостатки и нарушения установленных санитарных требований территориальными органами Госпродпотребслужбы вынесено 56 предписаний (предложений), наибольшее количество из них в Волынской области – 7, в Днепропетровской – 11, во Львовской – 6, в Харьковской – 11, в Херсонской – 8, в Черниговской – 6 и других. Составлен 1 протокол в Ивано-Франковской области… Специалистами территориальных органов Госпродпотребслужбы выдано 710 предписаний (распоряжений, предложений), составлено 50 протоколов”, – говорится в сообщении.

При этом в 333 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 261 случае проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер.

По материалам Корреспондент.net
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