Инфляция в апреле замедлилась до 2,1% в годовом измерении - Нацбанк

Потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась с 2,3% в марте до 2,1% в апреле 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В апреле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте). В месячном измерении цены выросли на 0,8%. Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Впрочем, она была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2020 года”, – говорится в сообщении.

Рост цен сдерживали несколько факторов:

одним из основных факторов было удешевление энергоносителей – как нефти, так и газа;

инфляцию тормозило снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также значительное предложение овощей. Кроме того, предоставлять отдельные услуги было запрещено во время карантина, а потому цены на них были недоступны для наблюдения, поэтому остались на уровне предыдущего месяца;

эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривны и сохранения в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары, обусловленного распространением пандемии коронавируса и карантинными ограничениями.

Базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца – 3,1% г/г. Падение цен на непродовольственные товары несколько замедлилось (до 1,3% г/г). В частности, из-за повышенного спроса ускорился рост цен на фармацевтические и отдельные товары личного ухода. Дешевле, чем в прошлом году, оставались автомобили и бытовая техника, хотя из-за ослабления гривны разница в ценах сократилась. Вместе с тем ввиду снижения спроса и ограниченного предложения в дальнейшем дешевели одежда и обувь (на 4,3% г/г). Слабый спрос также обусловил углубление падения цен на электронику.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки не изменились (3,9% г/г). С одной стороны, из-за всплеска потребительского спроса, ограничения работы продуктовых рынков во время карантина и слабых показателей животноводства ускорился рост цен на мясные и отдельные молочные продукты. Увеличились также темпы роста цен на макароны и отдельные крупы. При этом вследствие ослабления спроса на пищевые продукты не первой необходимости меньшими темпами росли цены на кондитерские изделия, соусы, соки, консервированные овощи, а оливковое масло и кофе продолжали дешеветь.

Темпы роста стоимости услуг продолжали снижаться (до 8,7% г/г). В частности, цены на услуги секторов, которые были вынуждены приостановить деятельность во время карантина (заведений общественного питания, отдыха, спорта, личного ухода), были недоступны в апреле, из-за чего в большинстве случаев остались на уровне марта. Под влиянием слабого спроса замедлялся рост других услуг: медицинских, страхования, химической чистки и аренды жилья.

Вернулись к росту цены на сырые продукты питания (на 0,8% г/г). Под влиянием ажиотажного спроса в первой половине апреля дорожали гречневая крупа, чеснок, лимоны. Ввиду проблем с логистикой и худших показателей животноводства ускорился рост цен на говядину, свинину и молоко. Также замедлилось падение цен на яйца из-за сокращения объемов производства и его низкой рентабельности. В то же время продолжали дешеветь овощи. В частности, значительно дешевле, чем в прошлом году, были капуста, свекла, морковь. Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 4,3% г/г).

Снова наибольший вклад в такое замедление сделало снижение стоимости природного газа для населения из-за учета в тарифах низких цен на газ как на мировом, так и внутреннем рынке. Дешевый газ также способствовал снижению стоимости отопления и горячей воды. Умеренно росли цены на алкогольные напитки. Ввиду фактического отсутствия пригородного и междугородного автобусного сообщения тарифы на проезд в этом транспорте не изменились. В то же время вследствие сокращения производства и мартовского ослабления гривны ускорилось удорожание табачных изделий.