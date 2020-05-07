Uber решила купить сервис доставки еды GrubHub - Bloomberg

Uber Technologies Inc сделала предложение о покупке сервиса доставки еды GrubHub Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

Компании ведут переговоры по соглашению и могут прийти к согласию уже в этом месяце, сказали источники агентства. Чикагская GrubHub оценивается примерно в $4,5 млрд, рыночная капитализация Uber составляет $55 млрд.

Как сообщает CNBC, акции GrubHub взлетели на 25% после появления новости. Телеканал отмечает, что торговля акциями компании останавливалась трижды из-за волатильности.

Пока неизвестно, за сколько Uber собирается купить Grubhub.

Акции Uber выросли на 6% во вторник 12 мая, в результате чего рыночная капитализация выросла до $58,7 млрд.

Ранее в этом году GrubHub опубликовал заявление, в котором сервис отрицал, что продается, после того, как появилась информация, что продуктовые компании, среди которых и Walmart, имеют целью его приобрести. Тогда компания заявила, что сейчас у нее нет таких планов.

У Uber есть свой бизнес доставки под названием Uber Eats, и он единственный стал «светлым пятном» в последнем финотчете компании, так как основной бизнес по предоставлению такси обвалился на фоне пандемии.

Как сообщалось, сервис доставки еды Uber Eats объявил о прекращении своей деятельности в Украине с 3 июня.