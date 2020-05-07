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НБУ продолжает раскрывать новые статистические показатели, которые позволят участникам рынка подробнее анализировать операции банков с наличными и тенденции развития наличного обращения в целом.
Об этом говорится на странице НБУ в FACEBOOK.
Статистика описывает ситуацию за январь-март 2020 года. Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 531,7 млрд грн. Он сократился почти на 1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Выдачи наличных из касс банков за первые три месяца 2020 года выросли на 3,9% и составили 536,6 млрд грн.
Больше всего банки выдавали наличные:
Крупнейшие источники поступления наличных в банки:
Инфографика НБУ
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