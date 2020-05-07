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Крупнейшие источники поступления наличных в банки (инфографика)

Крупнейшие источники поступления наличных в банки (инфографика)

НБУ продолжает раскрывать новые статистические показатели, которые позволят участникам рынка подробнее анализировать операции банков с наличными и тенденции развития наличного обращения в целом.

Об этом говорится на странице НБУ в FACEBOOK.

Статистика описывает ситуацию за январь-март 2020 года. Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 531,7 млрд грн. Он сократился почти на 1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Выдачи наличных из касс банков за первые три месяца 2020 года выросли на 3,9% и составили 536,6 млрд грн.

Больше всего банки выдавали наличные:

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,4% от общего объема расходов);
  • на покупку иностранной валюты у клиентов (7% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (5,7% от общего объема расходов).

Крупнейшие источники поступления наличных в банки:

  • операции клиентов с использованием платежных карт (36,3% от общего объема поступлений);
  • торговая выручка (33,3% от общего объема поступлений);
  • выручка от всех видов услуг (9,6% от общего объема поступлений).


Инфографика НБУ

По материалам Finance.UA
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