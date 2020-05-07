Минфин привлек еще 19 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 19,390 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 29.07.2020 на сумму 13,067 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых;

с погашением 25.11.2020 на сумму 6,323 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,28% годовых.

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ на 9,831 млрд грн из которых – 5,377 млрд грн в гривнах, остальное – в долларах. После этого Минфин разместил 5 мая гривневые ОВГЗ еще на 10,016 млрд грн.

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