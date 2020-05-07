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Минфин привлек еще 19 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета

Минфин привлек еще 19 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 19,390 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 29.07.2020 на сумму 13,067 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,26% годовых;
  • с погашением 25.11.2020 на сумму 6,323 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,28% годовых.

Напомним, Минфин 28 апреля после месячного перерыва вернулся на рынок и разместил ОВГЗ на 9,831 млрд грн из которых – 5,377 млрд грн в гривнах, остальное – в долларах. После этого Минфин разместил 5 мая гривневые ОВГЗ еще на 10,016 млрд грн.

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По материалам РБК-Украина
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