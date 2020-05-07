Одна из крупнейших и старейших авиакомпаний мира заявила о банкротстве

Крупнейшая авиакомпания Колумбии и вторая по величине авиакомпания Латинской Америки Avianca Holdings подала заявление о банкротстве для начала процесса реорганизации в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании.

«10 мая 2020 года Avianca Holdings SA и ряд ее дочерних компаний и филиалов подали добровольные ходатайства в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США… чтобы сохранить и реорганизовать предприятия Avianca, в то время как компания продолжает испытывать на себе влияние пандемии Covid-19», – говорится в заявлении.

Отмечается, что авиакомпания при реорганизации продолжит работу и обслуживание клиентов и сохранит рабочие места. Кроме того, Avianca ведет переговоры с правительством Колумбии и представителями ключевых рынков по финансовой помощи на время процесса реорганизации.

Отметим, что авиакомпания Avianca была основана 5 декабря 1919 года, сейчас она является второй старейшей авиакомпанией в мире после KLM.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая. Часть авиакомпаний столкнулась с техническим банкротством еще до середины марта, поскольку их денежные резервы быстро истощились из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на перелеты.