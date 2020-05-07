Межбанк: НАК " Нафтогаз" устроил распродажу валюты

Вторник на валютном рынке прошел просто замечательно как для гривны, так и для НБУ.

Виной всему массированные распродажи валюты НАК “Нафтогаз” и его дочерних структур. Для обеспечения своей текущей деятельности и расчетов с бюджетом в гривне – наш главный торговец энергоресурсами решил устроить сегодня поистине распродажу валюты. И на, казалось бы, достаточно прогнозируемом рынке с выходами продавцов с валютной выручкой за два дня и достаточно спокойном спросе со стороны немногочисленных покупателей – госструктура решила не мелочиться и продать сразу как минимум $500 млн.

Если бы эта сумма попала на межбанк в полном объеме – она бы просто провалила котировки к уровням 2013 года и ниже. Но Нацбанк немедленно воспользовался ситуацией, купив все $500 млн по 26,815 гривен. А затем еще добрав с рынка $20 млн по 26,81 гривне и потом еще порядка $40-45 млн по 26,75.

Таким образом, НБУ спас от обвала доллар, пополнив при этом резервы как минимум на $560-565 млн. А доллар за 12 мая просел лишь с 26,85/26,89 гривен до 26,735/26,76.

Все остальные участники рынка сегодня практически исполнили роль статистов, наблюдая за действиями гигантов украинского межбанка.

Дополнительным фактором для укрепления нацвалюты стал и аукцион Минфина по размещению гривневых ОВГЗ. И хотя основными покупателями бумаг были госбанки, общий позитивный настрой межбанка в этой ситуации был в пользу нацвалюты.

Ход торгов:

Предложение валюты превышало спрос, что само по себе давило на курс доллара в первые два часа сессии. К 11:00 доллар с утренних 26,85/26,89 просел до 26,82/26,84 гривен, а к 12 часам и до 26,80/26,82.

Однако мог произойти и обвал котировок, если бы НБУ не выкупил $500 млн Нафтогаза по 26,815 гривен и $20 млн с рынка по 26,81. Как только регулятор перестал скупать доллар – курс просел до 26,765/26,785 гривен к обеду и замер в этих пределах до 14 часов.

Но предложение превышало спрос, и котировки опустились до 26,735/26,76 к 16 часам, а НБУ купил еще порядка $40-45 млн по 26,75. Это уже окончательно успокоило рынок и завершилась сессия вторника котировками 26,735/26,76 гривен за доллар.

Главные события 12 мая на межбанке:

Доллар с утренних 26,85/26,89 гривен подешевел до 26,735/26,76 к концу дня; НБУ сегодня трижды выходил на межбанк и скупил не менее $560-565 млн, плавно понизив свои ценники с 26,815 до 26,75 гривен за доллар. Основными продавцами валюты были НАК “Нафтогаз” и его дочерние структуры ; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8093 гривен, а официальный на 13 мая составил 26,7947 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,76 / 26,78

евро – 29,01 / 29,04

российский рубль – 0,3654 / 0,3658

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0860 / 1,0862

Курсы валют на Межбанке

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