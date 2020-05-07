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Направления бизнеса, которые сумели сохранить обороты в онлайне - FinUpdate

Направления бизнеса, которые сумели сохранить обороты в онлайне - FinUpdate

Во время карантина умение бизнеса переориентироваться на онлайн-продажи сыграло ключевую роль для выживания компаний и частных предпринимателей.

Об этом рассказал руководитель отдела продаж Fondy Евгений Милокумов на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.

Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.

По словам Милокумова, если в оффлайне пострадали почти все сегменты бизнеса, то в онлайне эта ситуация намного лучше.

Аналитика Fondy показала, что с начала карантина большинство предприятий ощутили спад продаж, но уже через две недели как бизнес, так и покупатели сумели перестроиться, и уже на третьей неделе был заметен рост онлайн-сегмента бизнеса темпами, которые даже выше докризисных.

Отрасли, которые увеличили или сохранили обороты в онлайне:

  • службы доставки;
  • хорека (HoReCa – это сегмент сферы услуг и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением товара в месте продаж);
  • детские товары;
  • одежда обувь;
  • товары для спорта;
  • обучение иностранным языкам;
  • онлайн-тренинги, курсы, семинары и it-обучение;
  • ювелирные украшения и аксессуары;
  • строительство и оборудование.

“Конечно, не все сферы отыграли это падение. За время карантина пострадали в онлайне такие отрасли, как транспорт, туризм и оффлайн-ивенты”, – подытожил эксперт.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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