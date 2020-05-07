Минфин запретил выплату чиновникам аванса на командировку наличными

Министерство финансов запретило выплату авансовых командировочных наличными государственным служащим и работникам госпредприятий и учреждений.

Об этом говорится в указе Минфина №155 от 13 апреля 2020 года, опубликованном в “Официальном вестнике Украины”, который вступил в силу во вторник.

Исключение. Если только это не требуется для обеспечения конфиденциальности сотрудников в военных формированиях и органах разведки, контрразведки или оперативно-розыскной деятельности.

Соответствующие выплаты должны происходить только в безналичной форме.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен за счет ограничения зарплат чиновников 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен, на время карантина.

В то же время во внесенном Кабмином в Верховную Раду законопроекте об изменениях в госбюджет на 2020 год предусмотрено с 1 апреля и до окончания карантина ограничить зарплату и денежное обеспечение работников бюджетных учреждений 10 размерами минимальной зарплаты, или 47,2 тыс. гривен.

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