Microsoft инвестирует $1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американский гигант Microsoft объявила об инвестициии объемом 1,5 миллиарда долларов для ускорения цифровой трансформации в Италии.
Об этом говорится в официальном сообщении на странице компании.
Компания Microsoft объявила инвестиционный план объемом 1,5 миллиарда долларов для ускорения цифровой трансформации в Италии. Это 5-летний план под названием “Амбиция Италия. Цифровой перезапуск” ( “Ambizione Italia #DigitalRestart”), основанный на стратегической инициативе “Амбиция Италия”, созданной в 2018 году.
Он предусматривает инвестиции в облачные сервисы, в частности, построение первого центра обработки данных в Милане, который будет предоставлять предприятиям доступ к облачным сервисам компании с их разнообразными возможностями, а также – программы по обучению навыков в сфере цифровых технологий и повышению квалификации.
В частности, Microsoft расширит партнерство с почтой Италии (Poste Italiane) и будет предлагать программы цифрового обучения для предприятий малого и среднего бизнеса, предоставляя им также доступ к хабам искусственного интеллекта.
“Это еще раз подтверждает, что Италия может быть хабом для инвестиций, инноваций и развития. План “Ambizione Italia #DigitalRestart” поможет ускорить цифровую трансформацию нашей страны. Инициатива Microsoft с ее облачными сервисами и “умными” технологиями для малого и среднего бизнеса поможет Италии быстрее двигаться в этом направлении. Новый Альянс устойчивости (Sustainability Alliance), который продвигает Microsoft, также важен для нашего национального Нового зеленого курса”, – отметил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Microsoft анонсировала также инвестицию в размере 1 млрд долларов в Польшу – для построения крупнейшего в Центральной и Восточной Европе центра обработки данных, которая станет крупнейшей ІТ-инвестицией в истории страны.
Центр обработки данных будет построен в Варшаве или вблизи города. Microsoft выделит деньги не только на строительство и инфраструктуру, но и на обучение программистов, инженеров, архитекторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛППозавчера, 20:19 - 48853 19
Президент назвал условия для выезда заробитчан за границуВчера, 10:03 - 11951 6
В апреле почти вдвое увеличился импорт свининыВчера, 07:47 - 909 6
В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщениеПозавчера, 18:24 - 3558 6
Минцифры хочет создать свободную экономическую зону для IT-компанийВчера, 12:01 - 1261 5
Президент назвал условия для выезда заробитчан за границуВчера, 10:03 - 11951 6
Буславец сообщила, будут ли менять тарифы на э/э для населенияВчера, 09:35 - 5716 4
Прогноз J.P. Morgan: курс гривны ослабнет, а ВВП снизится на 5,1%Вчера, 11:02 - 5254
НКЦБФР сделала предупреждение инвесторам проекта B2B JewelryВчера, 12:16 - 5095
На что чаще всего украинцы берут кредиты (опрос)Вчера, 09:04 - 4656
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)Вчера, 10:30 - 271
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2691 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1353 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 5151 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 3312 8