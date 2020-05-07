0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

Citroen показала фото и рассказала подробности о новом кроссовере (фото)

Citroen показала фото и рассказала подробности о новом кроссовере (фото)

Компания Citroen показала фото и рассказала о подробностях нового кроссовера C4.

Отмечается, что Citroen C4 станет купеобразным кроссовером. Более того, следующий C4 станет первым носителем обновленной дизайнерской концепции Citroen, в рамках которой автомобилям французской марки обещано еще больше “стильной индивидуальности”.

Как сообщает Auto Express, премьера третьего поколения C4 должна состояться в июне.


Фото: Auto Express

Стильный экстерьер будет совмещен с сильной технической начинкой. Предполагается, что Citroen C4 будет доступен с бензиновой, дизельной, гибридной или чисто электрической силовой установкой. Он должен стать конкурентом для VW Golf и Ford Focus.


Фото: Auto Express

По предварительной информации, в список силовых агрегатов войдут: бензиновый 1,2-литровый мотор в трех вариантах форсировки от 100 до 155 к.с., полуторалитровый турбодизель на 100 и 130 к.с., а также электромотор с отдачей в 135 к.с. и батареей на 50-киловатт-часов с расчетным запасом хода около 300 километров.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.