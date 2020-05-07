Citroen показала фото и рассказала подробности о новом кроссовере (фото)

Компания Citroen показала фото и рассказала о подробностях нового кроссовера C4.

Отмечается, что Citroen C4 станет купеобразным кроссовером. Более того, следующий C4 станет первым носителем обновленной дизайнерской концепции Citroen, в рамках которой автомобилям французской марки обещано еще больше “стильной индивидуальности”.

Как сообщает Auto Express, премьера третьего поколения C4 должна состояться в июне.



Фото: Auto Express

Стильный экстерьер будет совмещен с сильной технической начинкой. Предполагается, что Citroen C4 будет доступен с бензиновой, дизельной, гибридной или чисто электрической силовой установкой. Он должен стать конкурентом для VW Golf и Ford Focus.



Фото: Auto Express

По предварительной информации, в список силовых агрегатов войдут: бензиновый 1,2-литровый мотор в трех вариантах форсировки от 100 до 155 к.с., полуторалитровый турбодизель на 100 и 130 к.с., а также электромотор с отдачей в 135 к.с. и батареей на 50-киловатт-часов с расчетным запасом хода около 300 километров.