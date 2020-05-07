Рекордно низкие показатели: украинские АЭС сократили выработку энергии

Мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, что составляет 53% от общей установленной мощности АЭС.

Об этом свидетельствуют данные ГП “Укрэнерго”.

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“В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления”, – пишет издание.

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства и пандемии COVID-19.

По состоянию на понедельник, 11 мая 2020 года, мощность генерации АЭС составляет 7,25 тыс. МВТ.