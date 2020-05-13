Продажи смартфонов Apple iPhone рухнули на 77%

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Продажи смартфонов Apple iPhone в апреле 2020 года упали на 77% в годовом исчислении.
По сравнению с мартом этого года продажи снизились на 56%, свидетельствует отчет компании по исследованию рынка мобильных устройств KeyBanc, сообщает Mydrivers.
Главной причиной падения продаж называют пандемию коронавируса, из-за которой многие магазины были закрыты, а также нежелание пользователей расставаться с накоплениями на фоне того, что многие остались без работы в этот период.
В середине апреля инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, в котором говорилось, что продажи Apple iPhone могут упасть более чем на треть во втором квартале 2020 года. В связи с этим он понизил рейтинг акций Apple с “нейтрального” до “нужно продавать”.
Аналитики Goldman Sachs уверены, что продажи iPhone упадут на 36% в годовом исчислении во втором квартале этого года из-за экономического кризиса, вызванного новой вспышкой коронавируса.
В будущем рыночный спрос будет постепенно восстанавливаться. Ожидается, что к четвертому кварталу 2020 года он снизится только на 2%.
В то же время оптимисты считают, что новые смартфоны iPhone 12, которые должны выйти этой осенью, вызовут новый всплеск продаж.
Согласно последним новостям, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут не только поддерживать сети пятого поколения, но и получат экраны с частотой обновления изображения 120 Гц.
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