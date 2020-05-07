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В МВД объяснили, почему в мае не заработала видеофиксация нарушений ПДД

В МВД объяснили, почему в мае не заработала видеофиксация нарушений ПДД

Видеофиксация нарушений правил дорожного движения не заработала в мае из-за вспышки коронавируса в Украине.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, система нуждалась в работе полиграфкомбината “Украина”, а там произошла вспышка COVID-19.

“Отложили мы из-за коронавируса, из-за карантина. Потому что эта система нуждалась в работе полиграфкомбината “Украина”, где планировалось печать писем счастья так называемых. Но комбинат “Украина” не работал, там была вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому перенесли это на первое июня”, – отметил Геращенко.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспортных средств со скоростью до 80 км/ч. (Список улиц).
По материалам РБК-Украина
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