В МВД объяснили, почему в мае не заработала видеофиксация нарушений ПДД

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Видеофиксация нарушений правил дорожного движения не заработала в мае из-за вспышки коронавируса в Украине.
Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, система нуждалась в работе полиграфкомбината “Украина”, а там произошла вспышка COVID-19.
“Отложили мы из-за коронавируса, из-за карантина. Потому что эта система нуждалась в работе полиграфкомбината “Украина”, где планировалось печать писем счастья так называемых. Но комбинат “Украина” не работал, там была вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому перенесли это на первое июня”, – отметил Геращенко.
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