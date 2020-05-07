НАБУ и САП завершили расследование миллионной сделки на "Электротяжмаше"

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Детективы НАБУ и САП завершили расследование дела о причинении ущерба предприятию «Электротяжмаш» на сумму около 14 миллионов гривен.
Материалы дела перед направлением в суд предоставлены для ознакомления трем работникам завода «Электротяжмаш» и представителям чешской компании, сообщает пресс-служба НАБУ.
«8 мая 2020 года пяти подозреваемым в нанесении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию «Завод «Электротяжмаш» открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением дела в суд. Таким образом, НАБУ и САП завершили расследование третьей коррупционной схемы на предприятии», – говорится в сообщении.
Как отмечается, действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК («Злоупотребление властью или служебным положением»). Речь идет о двух заместителях директора ГП «Завод «Электротяжмаш», начальнике управления предприятия, конечном бенефициаре чешской компании и директоре чешской компании.
По информации пресс-службы, следствие установило, что в 2017 году должностные лица ГП «Завод «Электротяжмаш» при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в г. Прага (Чешская Республика), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Те запчасти, которые «Электротяжмаш» продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской почти вдвое дороже – 1,22 млн евро. В результате ГП «Завод «Электротяжмаш» недополучил 13,7 млн грн, что подтверждено экспертизами.
Расследование этих фактов детективы НАБУ вели с ноября 2017 года.
О подозрении должностные лица уведомлены 17 марта 2020 года.
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