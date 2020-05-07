Финляндия хочет предоставить ресторанам 123 миллиона евро субсидий в связи с карантином

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство Финляндии утвердило план финансовой поддержки ресторанной отрасли объемом 123 млн евро. На следующей неделе его вынесут на рассмотрение парламента.
Правительство Финляндии утвердило инициативу по субсидиям для ресторанной отрасли на сумму 123 млн евро для компенсации убытков, понесенных предпринимателями в связи с ограничениями, введенными для сдерживания эпидемии коронавируса. Сначала с идеей такой инициативы выступил парламент страны.
Документ предусматривает около 40 миллионов евро на поддержку занятости работников отрасли и около 83 миллионов евро – на компенсации за вынужденное прекращение работы учреждений.
На одного работника будут выделять помощь в размере 1 тысячи евро, если его заработная плата составляет минимум 2500 евро, в течение трех месяцев после снятия карантинных ограничений. Предприятия отрасли могут претендовать на такую помощь в соответствии с количеством работников, которые были заняты на полный рабочий день по состоянию на февраль 2020 года.
Объемы компенсации за вынужденное прекращение работы будут зависеть от того, насколько пострадала каждая отдельная компания.
Как сообщалось ранее, Финляндия планирует открыть рестораны с 1 июня. Также с этой даты позволят собираться группами до 50 человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)Вчера, 09:51 - 10030 6
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 2628 4
СМИ: открытие магазина IKEA в Киеве отложили, но обещают вскоре запустить онлайн-продажи (обновлено)07.05.2020, 15:03 - 1655 4
В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщениеВчера, 18:24 - 1209 2
Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от COVID-19Позавчера, 20:24 - 1227 1
Какой процент украинцев согласен терпеть материальные трудности ради реформ (опрос)Вчера, 09:51 - 10030 6
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 3127
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 2628 4
СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)Вчера, 14:03 - 2174 1
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходыВчера, 16:05 - 1736
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2229 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1235 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 4311 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2926 8
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 2131 3