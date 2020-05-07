Финляндия хочет предоставить ресторанам 123 миллиона евро субсидий в связи с карантином

Правительство Финляндии утвердило план финансовой поддержки ресторанной отрасли объемом 123 млн евро. На следующей неделе его вынесут на рассмотрение парламента.

Правительство Финляндии утвердило инициативу по субсидиям для ресторанной отрасли на сумму 123 млн евро для компенсации убытков, понесенных предпринимателями в связи с ограничениями, введенными для сдерживания эпидемии коронавируса. Сначала с идеей такой инициативы выступил парламент страны.

Документ предусматривает около 40 миллионов евро на поддержку занятости работников отрасли и около 83 миллионов евро – на компенсации за вынужденное прекращение работы учреждений.

На одного работника будут выделять помощь в размере 1 тысячи евро, если его заработная плата составляет минимум 2500 евро, в течение трех месяцев после снятия карантинных ограничений. Предприятия отрасли могут претендовать на такую помощь в соответствии с количеством работников, которые были заняты на полный рабочий день по состоянию на февраль 2020 года.

Объемы компенсации за вынужденное прекращение работы будут зависеть от того, насколько пострадала каждая отдельная компания.

Как сообщалось ранее, Финляндия планирует открыть рестораны с 1 июня. Также с этой даты позволят собираться группами до 50 человек.